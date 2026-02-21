TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye Sürecini Değerlendirdi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ MEDYA YÖNETİCİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenen iftar programında medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş’un gündemindeki önemli konular arasında Terörsüz Türkiye süreci bulunuyordu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan “Terörsüz Türkiye Raporu” hakkında açıklama yapan Kurtulmuş, “Zor olmakla birlikte yapıcı bir süreci geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir rapor var. Bu rapor her şey değil, bu rapor bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir.” ifadelerini kullandı.

SORUNUN GÜNDEMİNDEN KALDIRILMASI GEREKİYOR

Kurtulmuş, bu çerçeve dahilinde atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekerek, “Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlarda Türkiye’nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunu tamamen Türkiye’nin gündeminden kaldırılması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye demokrasisi açısından bu sürecin oldukça olumlu bir gelişme olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, “Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin bu kadar gergin olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir.” dedi.

TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ TEKLİFLER

Komisyonun çalışmalarının tavsiye niteliğinde olduğunu belirten Kurtulmuş, rapordaki 6. ve 7. bölümlerde sunulan tekliflerin tavsiye niteliği taşıdığını söyledi. İmzalanan belgeyle siyasi partilerin bir araya gelerek yasal düzenlemeler üzerinde müzakere edeceklerini ifade eden Kurtulmuş, “Ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir.” şeklinde görüş belirtti.

SIKI ÇALIŞMA DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR

TBMM Başkanı, bu sürecin Türkiye için önemli bir hayati eşik teşkil ettiğini dile getirerek, “Bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.