Sahte İftar Kampanyaları: Dolandırıcılara Dikkat Edilmeli

Sahte Kampanyalara Dikkat

Özellikle öğrencilere ve uygun fiyatlı iftar arayışındaki vatandaşlara yönelik sahte kampanyalar, son zamanlarda dikkat çekiyor. Sosyal medya aracılığıyla açılan sahte hesaplar veya mevcut işletmelerin taklit edilmesi yoluyla dolandırıcılık yapılıyor. Bu süreçte, kullanıcılar ödeme yapıyor fakat ne bir rezervasyon ne de sunulan herhangi bir hizmet bulunuyor. Dolandırıcılar, iftar zamanı yaklaşırken iletişime geçerek güven kazanmaya çalışıyor ve sonrasında link göndererek hem finansal hem de kişisel veri tuzağı kuruyor. Uzmanlar, resmi hesapların doğrulanmadan ödeme yapılmaması ve şüpheli bağlantılara tıklanmaması gerektiğini belirtiyor.

Manevi Değerlerin İstismarı

Avukat Esra Betül Türkalp, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma dönemi olduğunu ifade ederek, bu manevi atmosferin kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebileceğini vurguladı. Türkalp, dolandırıcılığın Türk Ceza Kanunu’na göre hileli eylemlerle bir kişinin mağdur edilerek haksız bir kazanç elde etme anlamına geldiğini hatırlatarak, bu tür durumların en önemli unsurunun, mağdurun güven duygusu ile ekonomik ve manevi hassasiyetinin suistimal edilmesi olduğunu dile getirdi.

Her Kampanyaya İtibar Etmeyin

Uzmanlar, sosyal medya üzerinden karşılaşılan her kampanyayı dikkate almamak gerektiğini belirtiyor. Gerçekten var olan bir işletme olup olmadığının araştırılması, ödeme öncesinde menü ve hizmet içeriğinin dikkatlice incelenmesi önem taşımaktadır. Ödemelerin kişisel IBAN hesapları yerine bilindik ve güvenilir ödeme yöntemleriyle kurumsal hesaplara yapılması öneriliyor. Şüpheli bir durumla karşılaşılması durumunda, ödeme yapılmaması ve ilgili mercilere ihbarda bulunulması gerektiği ifade ediliyor.

Suç Duyurusunda Bulunun

Bir mağduriyet yaşandığı takdirde, yazışmaların ve dekontların saklanarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, özellikle bu tür mesajlardaki linklere kesinlikle tıklanmaması hususunda vatandaşları uyarıyor.