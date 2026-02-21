Motorin Fiyatlarına Zam Gelmesi Bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarında fiyat artışları olarak kendini gösteriyor. Yakın zamanda, salı günü motorin fiyatlarına 2,40 lira artış yapılması öngörülüyor. İstanbul’da motorin litre fiyatının 60,29 lira, Ankara’da 61,42 lira ve İzmir’de ise 61,70 lira seviyelerine yükselebileceği tahmin ediliyor.