Motorin Fiyatlarına Zam Gelmesi Bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarında fiyat artışları olarak kendini gösteriyor. Yakın zamanda, salı günü motorin fiyatlarına 2,40 lira artış yapılması öngörülüyor. İstanbul’da motorin litre fiyatının 60,29 lira, Ankara’da 61,42 lira ve İzmir’de ise 61,70 lira seviyelerine yükselebileceği tahmin ediliyor.
Pentagon Trump’a Saldırı Seçeneklerini Sunuyor
ABD Başkanı Trump, İran'a sınırlı bir askeri müdahaleye yönelik seçenekler arasında, İran'ın dini lideri Hamaney ve oğlunu doğrudan hedef almayı değerlendiriyor.
Araç Sahiplerine Emniyetten Zorunlu Takograf Uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler hakkında araç sahiplerini bilgilendiren bir uyarı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye Sürecini Değerlendirdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Raporu'nun gelecekteki çalışmalar için önemli bir referans olacağını vurguladı.
70 Yaşındaki Şerife Şimşek’in Dolandırıcılık İddiası
Müge Anlı programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek, 45 yaşındaki Mehmet'in evlilik vaadiyle 7 milyon TL değerindeki evini dolandırdığını açıkladı. Şimşek, Mehmet’in kayıplara karıştığını belirtti.
Sahte İftar Kampanyaları: Dolandırıcılara Dikkat Edilmeli
Ramazan döneminde dolandırıcılıklar artış gösterdi. "İftar rezervasyonunuz aktif" mesajıyla vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, kişisel bilgilerini hedef alıyor. Uzmanlar dikkatli olunmasını öneriyor.