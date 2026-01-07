71 Yaşındaki Müjgan Akdeniz Evinde Hayatını Kaybetti

71-yasindaki-mujgan-akdeniz-evinde-hayatini-kaybetti

71 YAŞINDAKİ KADININ HAREKETSİZ BULUNMASI

Reşadiye Mahallesi Atatürk 5. Sokak’ta, 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, uzun süredir içerisinde eski kıyafet yığınları biriken odasında yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ YAPTIĞI KONTROLDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, Müjgan Akdeniz’in durumunu kontrol ederken, ne yazık ki yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından, Akdeniz’in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KOMŞULARINDAN ÜZÜNTÜ DOLU DİLEKLER

Yaşlı kadının vefatı, komşularını derinden üzüntüye boğdu. Bir komşusu, “Annesi kendisinden haber alamayınca cama tıklayarak bizlere haber verdi” diyerek durumu aktardı.

