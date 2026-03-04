Çekmeköy’de Öğrenci Bıçaklı Saldırıyla Öğretmeni Kaybetti

İSTANBUL’DA OKULDA BİLAKTAN SALDIRI: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen’de yer alan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz belirlenemeyen bir sebeple öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’ya bıçakla saldırıda bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine eğitim kurumuna polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’ne götürülen eğitimci Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

F.S.B., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen zanlı, savcılıkta verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan F.S.B., “görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

SUSKUNLUK YERİNE AÇIKLAMALAR YAPTI

Şüpheli, ifadesinde olaydan iki gün önce kız arkadaşından ayrıldığını, rehber öğretmeniyle görüşmek istediğini ancak bulamadığını, bu sebeple strese girdiğini belirtti. Sesler duymaya başladığını öne süren F.S.B., rastgele bir sınıfa girerek ilk gördüğü kişilere saldırdığını ifade etti. Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ve kimya öğretmeni Z.A. ile aralarında husumet bulunmadığını aktaran zanlı, “Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir durum değildi. Beni azmettiren kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum” dedi.