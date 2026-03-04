Hatay’da İran Üretimi Balistik Füze İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı bölgede İran’dan yönlendirilen bir balistik füze güvenli bir şekilde imha edildi. Etkisizleştirilen bu füzenin düşüş noktası sınırın diğer tarafındaki Kamışlı olarak tespit edilirken, Dörtyol’a ise koruyucu teçhizat parçaları düştü.
ABD’nin İran Rejimine Karşı Planları Gündemde
Washington'da, İran'a karşı olası bir kara saldırısı tartışılıyor. ABD'nin, bu amaçla İran'daki muhalif Kürtleri destekleyebileceği ifade ediliyor. CNN, CIA'nın bu yönde adımlar attığını öne sürdü.
Çekmeköy’de Öğrenci Bıçaklı Saldırıyla Öğretmeni Kaybetti
Çekmeköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik, memleketi Konya’da öğrencileri ve ailesinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Sağlık Durumu Merak Konusu
Hastalığı sebebiyle Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında kulübe oturamayan Domenico Tedesco, Gaziantep karşılaşmasında da yer almayacak. Teknik direktörün geleceği hakkında spekülasyonlar artıyor.
Doğu Akdeniz’de İmha Edilen Füzeye İlişkin Açıklama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak Türk Hava Sahası'na düşen İran füzesiyle ilgili endişelerini dile getirdi.
İran’da Yeni Dini Lider İddiası Gündemde
İran'daki muhalif kaynaklarla birlikte ABD ve İsrail basınında, öldürülen Ali Hamaney'in yerine oğlu Müçteba Hamaney'in dini lider olarak atandığına dair haberler yayımlandı.