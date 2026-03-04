Hatay’da İran Üretimi Balistik Füze İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı bölgede İran’dan yönlendirilen bir balistik füze güvenli bir şekilde imha edildi. Etkisizleştirilen bu füzenin düşüş noktası sınırın diğer tarafındaki Kamışlı olarak tespit edilirken, Dörtyol’a ise koruyucu teçhizat parçaları düştü.