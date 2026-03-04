İran ABD F-15 Savaş Uçağını Düşürdü

Orta Doğu’da müzakerelerle başlayan süreç, savaşın patlak vermesiyle devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kapsamlı saldırıları sürerken, İran da bu saldırılara yaptırım uyguluyor. Sonuç olarak, saldırılarda toplam 867 İran vatandaşı yaşamını yitirirken, bugün önemli bir gelişme kaydedildi.

TASNİM’DE DÜŞÜRÜLEN ABD F-15

İran, Tasnim semalarında uçan ABD’ye ait bir savaş uçağını hedef alarak düşürdü. Görüntüler, İtalya merkezli bir gazete tarafından yayınlandı ve saldırı sonrası uçağın düştüğü anlar kayda alındı. Bu anlarda, düşen uçağın geride bıraktığı dumanlar net bir şekilde görüldü.

İSRAİL SAVAŞ UÇAĞI DA HEDEFTE

Aynı haberde, yalnızca ABD’nin değil, İsrail’e ait savaş uçaklarının da hedef alındığı bilgisi geçti. İran güçleri, Lavasan semalarında bir İsrail savaş uçağını da düşürdü.

KÖRFEZ’E FÜZE GÖNDERİMİ

İran, savaşın beşinci gününde askeri misillemesini Körfez hattına taşıdı. Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede bulunan Amerikan üsleri ve tesislerine yönelik balistik füzelerle birlikte insansız hava araçları (İHA) operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

