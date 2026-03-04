ABD’nin İran Rejimine Karşı Planları Gündemde

abd-nin-iran-rejimine-karsi-planlari-gundemde

Amerikan CNN televizyonuna bilgi veren kaynaklar, CIA’in İran ile ilgili planlarına dair dikkat çeken iddialar ortaya koydu. Bu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde bulunan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle askeri destek konusunu kapsayan aktif görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, İranlı Kürt bir kaynak, belirli silahlı grupların İran’ın batısında eylem gerçekleştirmeyi planladığını ve bu kişilerin ABD ile İsrail’den destek beklediklerini ifade etti. Bölgedeki Kürtlerin, İran’da belirli bir alanı ele geçirerek İsrail için “tampon bölge” oluşturma olasılığı üzerinde de tartışmalar yaşandığı iddia edildi.

ABD, İRANLI MUHALİFLERİN AYAKLANMA SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK

Eski Pentagon yetkilisi ve ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas, ABD’nin Kürtleri silahlandırarak İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalıştığını savundu. Plitsas, “İran halkı genel olarak silahsız ve güvenlik güçleri çökmedikçe, biri onları silahlandırmadıkça iktidarı ele geçirmeleri zor olacaktır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TRUMP, KÜRT LİDERLERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump, savaşın başlamasından bir gün sonra Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani ile telefonda görüştü. Axios adlı haber sitesi, bu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin” sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca, Irak’a sığınan beş muhalif Kürt grubunun, savaş başlamadan altı gün önce, İran rejimiyle savaşmak üzere bir koalisyon kurduğu iddiaları da basında yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Davutoğlu: Küresel Savaşın Yansımaları Türkiye’yi Etkiliyor

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının Türkiye üzerinde baskılara yol açabileceğini belirtti. "Safını seç" uyarısında bulundu.
Gündem

İsrail Ordusundan Mihrabad Havalimanı Açıklaması

İsrail ordusu, İran'ın Tahran kenti Mihrabad Havalimanı'ndaki hava savunma sistemlerini hedef alarak imha ettiklerini duyurdu.
Gündem

Bedelli Askerlikte Yüzde 25 Zam Bekleniyor

Bedelli askerlik ücreti yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseliyor. Artışla birlikte Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 19.2 milyar TL ek gelir sağlanacak.
Gündem

El Mencho Altın Tabutla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri Nemesio Oseguera Cervantes'in cenazesi, sosyal medyada tartışmalara neden olan altın tabutla gömüldü.
Gündem

Kırklareli’nde Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu Gerçekleşti

Kırklareli'nde kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi dolandırıcılığı yaparak 2 milyon lira kazanan beş kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.