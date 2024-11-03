“76 Yaşında Ehliyet Alan Mardinli Kadın”

76 YAŞINDA EHLİYET ALDI

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan Müzeyyen Ektiren (76), yaşadığı mezradan ilçe merkezine ulaşım sağlamak için sürücü kursuna giderek otomobil kullanmayı öğrendi. Ektiren, “Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Artık arabamla ilçeye gelip işlerimi halledip gelebileceğim. Herkese tavsiyem çalışsınlar, çabalasınlar, ehliyetlerini alsınlar. Sadece araba kullanmak değil, hangi işi yaparsa yapsınlar, gayretle çalışan başarır” diyerek herkese motivasyon verdi.

KIRSAL YAŞAMDA BAŞARI HİKAYESİ

Derik ilçesine bağlı Dumanlı Mahallesi’ndeki Beşkavak mezrasında yaşayan Ektiren, İstanbul Bakırköy Kız Enstitüsü’nden 1964 yılında mezun olmuş ve 4 çocuk ile 9 torun sahibidir. Mezradan ilçe merkezine ulaşabilmek için otomobil kullanmayı öğrenmeye karar veren Ektiren, yakınlarının desteğiyle özel bir sürücü kursuna kaydoldu. Eğitim sonrası ehliyet sınavına giren Müzeyyen Ektiren, 12 Haziran’da yapılan yazılı sınavdan 74 puan aldı. İlk direksiyon sınavında başarılı olamayan Ektiren, 26 Ekim’deki ikinci denemesinde B sınıfı ehliyet almayı başardı. Ektiren’e ehliyet sertifikasını, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Teftiş ve Denetleme Kurulu Başkanı Süleyman Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman takdim etti.

KENDİ BAŞINA İŞLERİNİ YÜRÜTEBİLİYOR

Artık ilçe merkezine tek başına giderek işlerini halledebileceğini vurgulayan Müzeyyen Ektiren, “Trafik kurallarına uyarsak, tüm her şeyi düzgün yaparsak, inşallah kazadan beladan korunuruz. Sürücü kursu eğitmenlerine, bana yardımcı oldukları için herkese teşekkür ediyorum. B sınıfı sürücü belgemi aldım, çok güzel bir duygu. En sonunda aldım, başardım. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. 76 yaşındayım, en sonunda ehliyetimi aldım” dedi.

YAŞAMA AZMİ ÖRNEK OLDU

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Ektiren’in yaşama azmini görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek, “Teyzemiz ehliyet almak üzere özel kursumuza başvurup tüm süreci başarıyla tamamladıktan sonra ehliyet almaya hak kazandı. Teyzemizin bu yaştaki özgüveni ve başarısı, diğer yaşlılarımız için de örnek teşkil ediyor. Kendisine misafiriz, tekrar teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.” dedi.

SÜRÜCÜ KURSU SAHİBİ ŞAŞIRDI

Sürücü kursu sahibi Bedirhan Güneş, Müzeyyen Ektiren’in başvurusunu aldıklarında şaşırdıklarını belirterek, “Müzeyyen teyze, ehliyet için başvurmaya geldi. Daha önce herhangi bir araç kullanma deneyimi olmadan bize başvurusunu yaptı. Şaşırdık, kimliğini elimize alınca 76 yaşında olduğunu, enstitü mezunu olduğunu gördük. Müzeyyen teyze, ilk sınavında başarılı olamadı ama azmedip ikinci sınavında ehliyetini aldı. Bugün hepimiz bunun mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.