Fenerbahçe’de Kriz Derinleşiyor Ederson Ayrılıyor mu

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin ardından yönetimdeki kriz derinleşiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından, kaleci Ederson hakkında çıkan iddialar gündemi sarstı.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ederson’un sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Suudi Arabistan’dan gelen ciddi tekliflerle yeni adresinin bu ülke olabileceği düşünülüyor.

AL HİLAL DEVREDE

Transfer Feed’in haberine göre ise Al Hilal, Ederson için yüksek maliyetli bir teklif hazırlığı içinde. Kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için aktif çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

YÖNETİMDEN PARA CEZASI

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi Ederson’un derbideki tutumundan dolayı para cezası uygulamaya gitti. Oyuncunun kadro dışı bırakılma durumu henüz belirli değilken, yönetim disiplin konusunda kesin bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

Gündem

PSG Bayern Münih Maçında Rekorlar Kırıldı

Paris Saint Germain ve Bayern Münih arasında oynanan 5-4'lük UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 9 golle tarihe geçti ve birçok rekor kırdı.
Gündem

Yasin Kol’un Dev Derbi Performansı Değerlendirildi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol, 8.8 puan alarak "çok iyi/mükemmel" olarak değerlendirildi.
Gündem

Derbi Sonrası PFDK Sevkleri Duyuruldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Nisan'da gerçekleşen derbinin ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen oyuncular belirlendi.
Gündem

Trendyol Süper Lig 33. Haftasında Derbi Tarihi Açıklandı

Süper Lig'deki Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Bu mücadele, ligin önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.
Gündem

