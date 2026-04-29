Fenerbahçe’de Kriz Derinleşiyor Ederson Ayrılıyor mu

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin ardından yönetimdeki kriz derinleşiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından, kaleci Ederson hakkında çıkan iddialar gündemi sarstı.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ederson’un sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Suudi Arabistan’dan gelen ciddi tekliflerle yeni adresinin bu ülke olabileceği düşünülüyor.

AL HİLAL DEVREDE

Transfer Feed’in haberine göre ise Al Hilal, Ederson için yüksek maliyetli bir teklif hazırlığı içinde. Kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak için aktif çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

YÖNETİMDEN PARA CEZASI

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe yönetimi Ederson’un derbideki tutumundan dolayı para cezası uygulamaya gitti. Oyuncunun kadro dışı bırakılma durumu henüz belirli değilken, yönetim disiplin konusunda kesin bir tutum sergileyeceğini vurguladı.