81 İlde Gıda Ve Market Denetimi

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla ülke genelinde gıda ve market denetimlerini başlattı. Bu denetimler, fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu ile ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

VATANDAŞLAR İÇİN GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin özellikle temel gıda ürünleri gibi vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan ürünlere yoğunlaştırılacağını aktardı. Denetimlerin, tüketici haklarını koruma ve piyasa düzenini sağlama amacıyla titizlikle devam edeceği belirtildi.

DENETİMLER ARTTI

Türkiye’nin 81 ilinde yapılan denetimler kapsamında ürünleri ve etiketleri detaylı bir şekilde incelediklerini vurgulayan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, “Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak adına haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimler yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Tan, denetimler sırasında işletmelerden denetlenen ürünlere ait geçmişe yönelik üç aylık faturalar talep ettiklerini belirtti. Faturaların incelenmesi sonucu haksız fiyat şüphesi oluşan işletmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiğini ve burada haksız fiyat durumu tespit edilirse ceza uygulandığını ifade etti.

ANKARA’DA YAPILAN DENETİMLER

Elif Tan, ocak ayından itibaren toplamda 15 bin firmanın ürün ve etiket fiyatlarının değerlendirildiğini, usulsüzlük tespitinde idari para cezası uygulandığını belirtti. “Ankara ilimizde ocak ayından itibaren toplam 15 bin firma denetimden geçirildi ve toplamda 140 milyon lira idari para cezası uygulandı.” dedi. Tan, ayrıca E-Devlet’teki Haksız Fiyat Mobil Uygulaması veya İl Müdürlüğü üzerinden CİMER aracılığıyla birçok başvuru alındığını sözlerine ekledi.