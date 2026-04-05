Trabzonspor Galatasaray’ı Yenerek Kritik 3 Puan Kazandı

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ı kendi sahasında 2-1’lik skorla yenerek önemli bir 3 puan elde etti.

Bordo-mavili takımın galibiyetine katkı sağlayan goller, 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu tarafından atıldı. Galatasaray ise maça 48. dakikada Singo’nun attığı gol ile karşılık verdi.

Bu zaferle birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe’nin önüne geçerek 63 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.

Maç sonrası beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, “Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray’a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray’dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor kulübü, maçın ardından Paul Onuachu’nun 22 golle krallık yarışında lider olduğu için bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavililer, “LİGİN TEK VE GERÇEK KRALI” ifadeleriyle Onuachu’yu taçlandırdı.