Trabzonspor Galatasaray’ı Yenerek Kritik 3 Puan Kazandı

Trabzonspor, Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray’ı kendi sahasında 2-1’lik skorla yenerek önemli bir 3 puan elde etti.

Bordo-mavili takımın galibiyetine katkı sağlayan goller, 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu tarafından atıldı. Galatasaray ise maça 48. dakikada Singo’nun attığı gol ile karşılık verdi.

Bu zaferle birlikte Trabzonspor, Fenerbahçe’nin önüne geçerek 63 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.

Maç sonrası beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, “Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray’a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray’dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor kulübü, maçın ardından Paul Onuachu’nun 22 golle krallık yarışında lider olduğu için bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavililer, “LİGİN TEK VE GERÇEK KRALI” ifadeleriyle Onuachu’yu taçlandırdı.

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-1 yenilerek, Victor Osimhen'in eksikliğiyle dördüncü maçında da galibiyet özlemini sürdürdü.
Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yaşanan kaybın ardından sosyal medyada takımına olan destek ve şampiyonluk inancını gösteren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, şampiyonluğa olan inancını yineledi.