Ankara’nın Ünlü Kabadayısı Ahmet Turgut Hayatını Kaybetti

Ahmet Turgut, 91 yaşında hayatını kaybetti

ANKARA’NIN EN ÜNLÜ KABADAYISI

Ankara’nın geçmişteki en tanınmış kabadayılarından biri olan Ahmet Turgut, aynı zamanda yardımlarıyla da bilinen bir şahsiyet olarak hafızalarda yer edindi. 5 çocuk babası Turgut, uzun bir süredir sağlık problemleriyle boğuşuyordu. Oğullarından biri olan Özdemir Turgut ise memleketi Haymana’da 2 dönem belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.

CEZAEVİ HATIRALARI

Yaklaşık 50 yıl boyunca Ankara’nın en bilinen kabadayıları arasında yer alan Turgut, zaman zaman emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve kısa süreli cezaevinde bulunmuştu. Tanınan simalardan biri olan Alaattin Çakıcı, tahliye olduktan sonra ilk ziyaret ettiği isimlerden biri olarak Ahmet Turgut’u tercih etmişti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Turgut’un cenaze töreni, Pazar günü Gülveren Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

