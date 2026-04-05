Fenerbahçe’de Amrabat İçin Transfer Hamlesi Başladı

Fenerbahçe, gelecek sezon için hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ederken, kiralık oyuncuların durumunu da dikkatle izliyor.

Sezon başında Real Betis’e kiralanan Sofyan Amrabat, sakatlık döneminin ardından futboluna yeniden ivme kazandırdı. Sarı-lacivertli ekip, Faslı orta saha oyuncusu için İspanyol kulübünün karar aşamasına geldiği öne sürüldü.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDİ

İspanyol medya organı ABC’nin bildirdiğine göre; Betis yönetimi, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak amacıyla aceleci davranıyor. Haberde, 2026 Dünya Kupası’na katılacak olan Sofyan Amrabat’ın piyasa değerinin artmasından duyulan endişeye dikkat çekildi. Bu nedenle Endülüs ekibinin transferi gerçekleştirmek için 11 Haziran’da başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde Amrabat ile yeni bir sözleşme yapma planları olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, haberde belirtildiği üzere, Betis’in yakın zamanda Amrabat’ın temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve maaş indirimi talep ettiği bildirilmektedir. Transfer sürecinde, Fenerbahçe’nin 12 milyon Euro’luk bonservis bedelinin de düşürülmesi isteniyor.