Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel Açıklamalarda Bulundu

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe ile evinde karşılaştı ve 2-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel dikkat çekici yorumlarda bulundu.

TÜM SORUMLULUK BENİM

Tüm sorumluluğu üzerine alan Demirel, hakem yönetimini eleştirerek, “Tüm sorumluluk benim. Yenildik, tüm sorumluluk bana aittir. Bu kadroyu çalıştıran, bu kadroyu çıkaran, oyuncuları oynatan, değişiklikler yapıp her şeyi yapan benim ama şöyle de bir şey var; belki ikinci penaltı için evet penaltı diyebiliriz ama ilki için asla. Kosova-Türkiye maçını hepiniz izlediniz, orada en iyi şekilde hepiniz gördünüz. Tabii ki bunu bahane olarak söylemiyorum ama bugünkü maçta bence hakem kararlarının etkili olduğunu düşünüyorum. Bizi yenebilirlerdi buna hiçbir şey demiyorum ama bugün hakemin biraz etki ettiğini düşünebiliriz. Tekrar söylüyorum, tüm sorumluluk bana ait” şeklinde konuştu.

HAKEMLERİN ÇOK BÜYÜK PAYI VAR

Türk futbolunun gelişmemesinin sebebinin hakem yönetimleri olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, “Ben aşağıyı düşünmüyorum diye röportaj vermiştim ama artık aşağıyı düşünmemiz gerekiyor. Ona göre hareket edeceğiz. Beklenti buymuş, düşmemeyi düşünüyor çoğu insan. Biz de düşmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buraya geldiğimde takımın çok iyi olduğunu söylemiştim. Oyuncularıma güveniyorum, tabii ki hakem kararları ve sahanın içinde bize müsaade ederlerse. Çok hakem konuşan biri değilim ama yeri geldiği zaman söylemek lazım. Türk futbolu neden gelişmiyor diyorsak hakemlerin bunda çok büyük payı var. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maça bakacağız” ifadelerine yer verdi.