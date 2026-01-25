9 İlde Fırtına Ve Sağanak Yağış Bekleniyor

9-ilde-firtina-ve-saganak-yagis-bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, bugün Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya’nın merkez ve batısı ile Antalya’nın doğusunda gece saatlerinden itibaren yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

KUZEY EGE’DE SERT HAVA ŞARTLARI

Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da kuvvetli yağışlar öngörülürken, İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanağın meydana geleceği aktarıldı. Aynı zamanda Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Manisa, Isparta ve Burdur ile Antalya’da kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanması bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla bölgelerinde de fırtına etkisini göstereceği ifade edildi.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Meteoroloji, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anındaki kuvvetli rüzgar ile fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ayrıca kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yanı sıra fırtınanın etkisiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da önlem alınması gerektiği hatırlatıldı.

