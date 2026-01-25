Sinan Özdemir’in Zorlu Yolculuğu Yaban Hayvanları İçin

Tokat’ın Niksar ilçesinde ikamet eden hayvansever Sinan Özdemir, doğadaki hayvanlara yem bırakmak üzere Ordu’nun Perşembe Yaylası’na gitmek için yola çıktı. Ancak bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, Özdemir’in ilerlemesini engelledi ve aracını yolda terk etmek zorunda kaldı.

DONMA TEHLİKESİ

Fırtına ve soğuk hava koşulları nedeniyle donma riskiyle karşı karşıya kalan Özdemir, büyük bir çaba göstererek en yakın köye ulaşmayı başardı. Zorlu hava şartlarına rağmen yaban hayvanlarının aç kalmaması için yola çıktığı belirtilen Sinan Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Son anda kurtulan Özdemir’in çabası, hayvanseverlerin destek verebileceği anlamında önemli bir durumu ortaya koyuyor. Yaban hayvanları için gösterdiği bu fedakarlık, çevredeki hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.