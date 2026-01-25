Güneşli Hava İle Balıklıgöl’e Akın Oldu

İKİ GÜNLÜK KAR YAĞIŞINDAN SONRA GÜNEŞ VÜCUDU GÖSTERDİ

İki gün süren kar yağışının ardından Şanlıurfa’da güneşli bir gün deneyimi yaşanıyor. Bu durumu değerlendiren vatandaşlar, hemen Balıklıgöl’de buluştu. Aileleriyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkaran insanlar, bol bol fotoğraf çekip balıklara yem verme fırsatı buldular.

SAHİLDE GÜNEŞİN TADI ÇIKARIYORLAR

Balıklıgöl’e gidenlerden Erhan Çetiz, “Hava şu anda açtı. Kardan sonra güneş çıkınca arkadaşlarla birlikte Balıklıgöl’e geldik. Karlı hali ile görmek, o mistik havayı solumak istedik. Günümüz güzel geçiyor” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİYORLAR

Balıklıgöl’ü ziyaret eden Halil Doğan ise, “Güzel bir pazar, güzel bir hava, 2 günlük kar yağışının ardından bu güzel havayı fırsat bilerek çıktık. Urfamızın en güzel ve tarihi yeri olan Balıklıgölümüzü ziyarete geldik” şeklinde konuşarak, güzel havanın tadını çıkardıklarını belirtti.