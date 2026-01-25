Elazığ’daki Apartman Yangınında 11 Kişi Etkilendi

Olay, Yurtbaşı beldesindeki sosyal konut alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Yangın hızla büyüyerek bina içinin dumanla kaplanmasına yol açtı. Bu yangında, 11 kişi dumandan etkilenirken, bina sakinleri büyük bir korku ve panik içerisinde dışarıya çıkmaya çalıştı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 11 kişi, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.