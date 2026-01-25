Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

mersinliler-kar-yagisiyla-yaylalar-dolu-tasti

Kent merkezinde yağmur etkisi görülmezken, yüksek rakımlı Toroslar’da kar yağışı hâkim oldu ve Ayvagediği, Arslanköy, Gözne ve Kepirli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

KAR KEYFİ DORUĞA ÇIKIYOR

Aileleriyle yaylalara yönelen vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı. Bazı bireyler, kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşarken, çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

PİKNİK KEYFİ VE GÖRSEL ŞÖLEN

Ormanlık alanlarda kar manzarası eşliğinde piknik yapan vatandaşlar, hafta sonunun tadını doya doya çıkardı. Cep telefonlarıyla pek çok fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiren vatandaşlar, yaylalardaki yoğunluk sebebiyle görsel bir şölen yaşadı.

Kar yağışının ardından bölgeye gelen gençler, uzun zamandır bu muhteşem manzarayı beklediklerini ifade ettiler.

