Sivas’ta Ahır Çökmesi Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

sivas-ta-ahir-cokmesi-guvenlik-kamerasinda-goruntulendi

SERT KIŞ ŞARTLARI ALTINYAYLA’DA AHIR ÇÖKERTTİ

Sivas’ta son yılların en soğuk kışını yaşayan bölgede, Altınyayla ilçesine bağlı Altınyurt Mahallesi’nde dramatik bir olay meydana geldi. İsmet Ünal’a ait ahır, biriken yoğun kar yükünün altında kalarak çöktü. Çöken çatının ardından ahırda bulunan hayvanlar enkaza sıkıştı.

AHIRDAKİ HAYVANLAR YARDIM BEKLİYOR

Olayın fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, İsmet Ünal’ın yardımına koştu. Ahırın çöküşü anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından yapılan incelemelerde bazı hayvanların yaralı olduğu ve ahırda maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Yaralı hayvanlar hakkında bilgi veren Enes Ünal, “Günlerdir devam eden kar yağışının ardından kar kütlelerinin birikmesiyle birlikte ahır çöktü.” şeklinde konuştu.

