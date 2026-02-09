9 Şubat Hava Durumu Tahminleri: Yağışlı Gün Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in doğusunda, (Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde aralıklı yağışların görülmesi öngörülüyor. Özellikle, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların kuvvetli olacağı ifade ediliyor. 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu detayları aşağıda sunulmaktadır.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Ayrıca, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Çanakkale’de sıcaklık 8°C ile 14°C arasında değişirken, Edirne’de 6°C ile 10°C, İstanbul’da ise 7°C ile 12°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Kocaeli’de de benzer hava koşulları bekleniyor; 11°C ile 14°C arasında seyredecek sıcaklıklar mevcut.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi de parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşılaşacak. İç kesimlerin yarın akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 4°C ile 12°C, Denizli 8°C ile 16°C, İzmir 10°C ile 17°C, Muğla ise 5°C ile 15°C arasında değişen sıcaklıklarla karşılaşacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Batı Akdeniz iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in doğusunda aralıklı yağışların görülmesi bekleniyor. Adana’da 9°C ile 21°C, Antalya’da 9°C ile 19°C, Hatay’da 13°C ile 18°C sıcaklıkların olacağı öngörülüyor. Isparta’nın ise 6°C ile 15°C aralığında sıcaklık göstermesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Konya ve Karaman haricinde bölgenin genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Sivas, Kayseri ve Niğde’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara’da hava sıcaklığının 4°C ile 9°C, Eskişehir’de 5°C ile 10°C, Konya’da 3°C ile 12°C, Sivas’ta ise 2°C ile 5°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz de parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Bu bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bolu 4°C ile 9°C, Düzce 9°C ile 12°C, Sinop 8°C ile 12°C, Zonguldak ise 7°C ile 10°C sıcaklık değerleri öne çıkıyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde genel itibarıyla çok bulutlu bir hava durumunun hâkim olması bekleniyor. Bu alanda genellikle yağmur ve sağanak yağışlar görülecek olup, yükseltili kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin ediliyor. Amasya’da hava 7°C ile 11°C, Artvin’de 5°C ile 7°C, Samsun’da 8°C ile 11°C, Trabzon’da ise 9°C ile 13°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin genelinde aralıklı yağışların olması bekleniyor. Karla karışık yağmur ile karın, Iğdır, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Erzurum -2°C ile 3°C, Kars -4°C ile 1°C, Malatya 3°C ile 12°C, Van -1°C ile 5°C arasında değişen sıcaklıklar görülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu hava ile karşılaşacak. Genellikle yağmur ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Dİyarbakır’da 6°C ile 15°C, Gaziantep’te 7°C ile 15°C, Siirt’te 5°C ile 12°C, Şanlıurfa’da ise 7°C ile 17°C sıcaklık değerlerinin olacağı öngörülüyor. Yağışların özellikle gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olacağı ifade ediliyor.