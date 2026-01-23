98. Oscar Adaylıkları Açıklandı: Sinners Zirveye Yerleşti

98-oscar-adayliklari-aciklandi-sinners-zirveye-yerlesti

Adaylıkların açıklanmasının ardından, gözler 15 Mart gecesi Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek törene çevrildi. Gecenin sunuculuğunu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü talk şov sunucusu ve komedyen Conan O’Brien yapacak.

OSCAR’A ADAY FİLMLER

Bu yılki ödül yarışında “Sinners” 16 adaylıkla lider konumda yer alırken, onu 13 adaylıkla Paul Thomas Anderson’ın “One Battle After Another” filmi takip ediyor. Ayrıca, bu sene akademi tarihinde bir ilke imza atılarak “En İyi Oyuncu Seçimi” kategorisi de resmi ödül listesine dahil edildi. Aşağıda 98. Oscar Ödülleri’nin ana kategorilerindeki adaylar yer almakta:

EN İYİ FİLM

– Bugonia
– F1 Frankenstein
– Hamnet
– Marty Supreme
– One Battle After Another
– The Secret Agent
– Sentimental Value
– Sinners
– Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN

– Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
– Ryan Coogler – Sinners
– Josh Safdie – Marty Supreme
– Joachim Trier – Sentimental Value
– Chloé Zhao – Hamnet

EN İYİ KADIN OYUNCU

– Jessie Buckley – Hamnet
– Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
– Kate Hudson – Song Sung Blue
– Renate Reinsve – Sentimental Value
– Emma Stone – Bugonia

EN İYİ ERKEK OYUNCU

– Timothée Chalamet – Marty Supreme
– Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
– Ethan Hawke – Blue Moon
– Michael B. Jordan – Sinners
– Wagner Moura – The Secret Agent

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

– Elle Fanning – Sentimental Value
– Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
– Amy Madigan – Weapons
– Wunmi Mosaku – Sinners
– Teyana Taylor – One Battle After Another

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

– Benicio Del Toro – One Battle After Another
– Jacob Elordi – Frankenstein
– Delroy Lindo – Sinners
– Sean Penn – One Battle After Another
– Stellan Skarsgård – Sentimental Value

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

– Brezilya: The Secret Agent
– Fransa: It Was Just an Accident
– Norveç: Sentimental Value
– İspanya: Sirât
– Tunus: The Voice of Hind Rajab

EN İYİ UZUN METRAJ ANİMASYON

– Arco
– Elio
– KPop
– Demon Hunters
– Little Amélie or the Character of Rain
– Zootopia 2

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

– Avatar: Fire and Ash
– F1
– Jurassic World Rebirth
– The Lost Bus
– Sinner

Sinema dünyasında heyecan yaratan bu aday listesi sonrası, sinemaseverler 15 Mart Pazar gecesini (Türkiye saatiyle 16 Mart Pazartesi sabaha karşı) sabırsızlıkla beklemeye başladı.

