A.B.D, Norveç’e Uçak Gönderdi

DİYESS HAVA ÜSSÜ’NDEN KALKAN UÇAKLAR NORVEÇ’TE

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Dyess Hava Üssü’nden kalkan üç süpersonik ağır bombardıman uçağı Norveç’e iniş yaptı. Bu uçaklara, İzlanda’daki Keflavík üssünden NATO Hava Polis görevini destekleyen İspanyol EF/A-18M Hornet uçakları eşlik ediyor.

TATBİKATLARIN AMACI

Gerçekleştirilen tatbikatların amacı, “bul, sabitle, takip et ve hedefle” yeteneklerinin geliştirilmesi. Bu eğitimler, zorlu ve yüksek tehditli hava sahalarında pilotların serbest manevra kabiliyetlerini test etmek için simüle edilmiş hava ve kara tehditleriyle gerçekleştirilerek, gerçek zamanlı koordinasyonu, hızlı müdahaleyi ve hava üstünlüğünü sağlama becerisini artırmayı hedefliyor. Bombardıman Filosu Komutanı Yüzbaşı Eric Alvarez, “Bu görev, NATO müttefiklerimizle entegre şekilde savaşma biçimimizi eğitme imkanı sunuyor; hazır ve uyumlu olmayı sağlıyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

Organize edilen bu etkinlik, Rusya’nın büyük çaplı “Zapad-2025” askeri tatbikatından sadece birkaç hafta önce düzenlenmesi sebebiyle, NATO’nun “açık bir mesajı” olarak değerlendiriliyor.