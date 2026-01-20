A.B.İ. Dizisinde Gerçek Hayat Hikayesi Tartışmaları

a-b-i-dizisinde-gercek-hayat-hikayesi-tartismalari

Dev prodüksiyonuyla sezonun en fazla ilgi çeken yapımlarından biri olan A.B.İ., ekran serüvenine hız kesmeden devam ediyor. ‘Doğan’ ve ‘Çağla’ karakterlerinin zorlu mücadelesine odaklanan dizi, ilk dakikalarından itibaren izleyicilerini atmosferine çekmeyi başarıyor. Özellikle hikayenin gerçekçi kurgusu, seyircilerde “A.B.İ. dizisi, yaşanmış bir hayat hikayesi mi?” sorusunu gündeme getiriyor. Dizinin bir kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığına veya senaryonun kökenine dair merak edilen detayları araştırdık.

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ekranların yeni gözdesi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

