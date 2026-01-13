A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun Etkileyici Performansı

MERAKLA BEKLENEN A.B.İ. DİZİSİ BAŞLADI

Diziseverlerin merakla beklediği A.B.İ. dizisi, ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Yönetmenlik koltuğunda Cem Karcı’nın bulunduğu yapımın senaryosu, Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından yazıldı. Başrollerde ise Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor.

Öne Çıkan İsimler ve Karakterler

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu, dizide “Doğan” karakterine hayat veriyor ve bu karakter ile hızlı bir başlangıç yapıyor. İlk bölümde, İzmir’de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil servisteki zorlayıcı mücadelelerinin ardından, yıllardır uzak kaldığı ailesinin yanına geri dönmek zorunda kalıyor.