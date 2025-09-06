A Mili Takım, Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu’nu dördüncü sırada bitiren İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi. Letonya’nın Arena Riga’sında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım, 85-79’luk skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final maçı tarihine dikkat

A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek mücadelesinin galibiyle 9 Eylül Salı günü karşılaşacak. Milliler, bu önemli eşleşmeye hazırlık yapıyor.

İsveç ilk periyotta öne geçti

Maç etkili bir başlangıç yapan İsveç’in 2. dakikada yakaladığı 6-0’lık seri ile başladı. Cedi Osman’ın çabalarına rağmen savunmada istenilen başarıyı elde edemeyen Türkiye, İsveç’in yüksek yüzdeli oyunuyla ilk periyodu 23-20 geride tamamladı.

İsveç soyunma odasına üstün gitti

İkinci çeyrekte A Milli Takım toparlanmaya çalıştı ama İsveç, topu iyi çevirip doğru atışlar buldu ve soyunma odasına 42-37 önde girdi.

Milliler geri dönüş yaptı

Üçüncü periyotta savunmasını sıkılaştıran Türkiye, Ercan Osmani’nin 25. dakikada kaydettiği basketle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 46-44. Organize ataklarla sayı bulmayı sürdüren A Milli Takım, 29. dakikada farkı çift hanelere çıkararak 61-50 önde tamamladı. Milliler, çeyreğin ilk 6 dakikasında İsveç’in sadece 2 sayı atmasına izin vererek, son çeyreğe 63-55 önde girdi.

Son çeyrek heyecan dolu anlara sahne oldu

Dördüncü çeyrek başladığında İsveç, pota altından bulduğu sayılarla toparlandı ve Hakanson’ın 3 sayılık basketiyle 34. dakikada beraberliği sağladı: 69-69. Müsabakanın kalan bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerin atıldığı bu süreçte, Cedi Osman ve Alperen Şengün’ün kritik sayılarıyla A Milli Takım, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Alperen en skorer isim oldu

Bu müsabakada A Milli Takım’da Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribauntla öne çıktı. Cedi Osman 17 sayı, Ercan Osmani ise 14 sayı ve 9 ribaunt ile katkıda bulundu. İsveç’te Hakanson 16, Larsson ve Gaddefors 15’er sayı kaydetti.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Arena Riga
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)
Türkiye: Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim
İsveç: Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie 1.
1. periyot: 20-23
Devre: 37-42
3. periyot: 63-55
Beş faulle çıkan: 39.20 Andersson (İsveç)

