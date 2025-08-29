Spor

A Millî Takım Kadrosu Açıklandı

a-mill-takim-kadrosu-aciklandi

A MİLLİ TAKIM’A DAVET EDİLEN OYUNCULAR BELİRLENDİ

A Millî Takım, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için aday kadrosunu açıkladı. Davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlı ekip, ilk antrenmanını aynı gün saat 18.00’de yapacak.

KADRODA BULUNAN İSİMLER

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans oyuncuları: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha oyuncuları: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet oyuncuları: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

ÖNEMLİ

Manşet

Uefa Avrupa Ligi Kuraları Çekildi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı. Eşleşmelerle birlikte takımın mücadele edeceği adversler netleşti.
Gündem

Bodrum’da Kaza: Genç Turizmci Öldü

Bodrum'da bir otomobilin çarptığı motosikletli genç turizmci kaza yerinde hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.