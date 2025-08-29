A Millî Takım Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIM’A DAVET EDİLEN OYUNCULAR BELİRLENDİ

A Millî Takım, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için aday kadrosunu açıkladı. Davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlı ekip, ilk antrenmanını aynı gün saat 18.00’de yapacak.

KADRODA BULUNAN İSİMLER

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans oyuncuları: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha oyuncuları: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet oyuncuları: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün