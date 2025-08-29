Spor

A Millî Takım Kadrosu Belirlendi

A MİLLİ TAKIM’IN GÜRCİSTAN VE İSPANYA MAÇLARINA DAVET EDİLEN OYUNCULAR

A Milli Takım, Gürcistan ve İspanya karşılaşmalarındaki aday kadrosunu belirledi. Davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlı takım, ilk antrenmanını da aynı gün saat 18.00’de gerçekleştirecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: “Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır”

Defans: “Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik”

Orta Saha: “Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan”

Forvet: “Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün”

