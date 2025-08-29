A Millî Takım Kadrosu Belli Oldu

ADAY KADRO AÇIKLANDI

A Milli Takım’ın Gürcistan ve İspanya karşılaşmaları için hazırlıkları devam ediyor. A Millî Takım’a seçilen futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlılar, o gün saat 18.00’de ilk antrenmanını yapacak.

KALİCİLER VE DEFANS OYUNCULARI

Milli takım kadrosunda yer alan kaleciler şöyle: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır. Defans hattında ise Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik bulunuyor.

ORTA SAHA VE FORVET OYUNCULARI

Orta saha oyuncuları arasında Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer alıyor. Forvet hattında ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün görev alacak.