A Milli Kadın Voleybol Takımı, Şampiyon Olarak Türkiye’ye Döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’deki Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 yenerek 2023’ten sonra ikinci kez şampiyon oldu. Takım, organizasyonun hemen ardından bugün Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

HEDEFLER HER ZAMAN DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunda hedeflerin sürekli olduğunu belirtti. Bakan Bak, “Ülkemize dönmek gurur verici” dedi. Takımın istikrarlı başarısına dikkat çekti. 2023’teki şampiyonluk ve Avrupa zaferlerini hatırlattı. “Hedefler her zaman devam ediyor” ifadesini kullandı. Spor yatırımlarının süreceğini söyledi.

TAKIMA TEŞEKKÜR EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sporculara teşekkür etti. Voleybol camiasının tüm fertlerine minnettar olduğunu söyledi. “Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi. Başarıların hayırlı olmasını diledi.

TÜRK VOLEYBOLU BİR NUMARA

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, takıma destek verenlere teşekkür etti. Türk voleybolunun Avrupa ve dünyada birinci olduğunu söyledi. 21 Ağustos’taki Avrupa Şampiyonası’na dikkat çekti. Cumhurbaşkanına ve bakana teşekkür etti. Başarının herkese ait olduğunu vurguladı.

TAKIMLA GURUR DUYULUYOR

Başantrenör Daniele Santarelli, iyi bir turnuva geçirdiklerini aktardı. Coşkulu karşılamadan mutlu olduklarını söyledi. “Harika bir turnuva geçirdik” dedi. Takımı ve teknik ekibiyle gurur duyduğunu ifade etti. Hedeflerinin bitmediğini belirtti. Yazın çok çalışarak yeni kupalar kazanacaklarını söyledi.

EMEĞİN KARŞILIĞI GÖRÜLDÜ

Milli voleybolcu Gizem Örge, karşılama töreninden mutlu oldu. “Döktüğümüz her ter bu karşılamaya değer” dedi. Ülkesinin kendileriyle aynı heyecanı yaşadığını gördüğünü söyledi. Sevinç gözyaşlarının emeklerine değdiğini ifade etti. “Ülkemize kupayla döndüğümüz için mutluyuz” dedi. Karşılama organizasyonu toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.