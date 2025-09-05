A Milli Takım 3’te 3 Başardı

SPORDA ZAFER HAFTASI

Türk sporunda bu hafta önemli bir zafer durumu yaşandı. İki gün içerisinde üç farklı branşta üç maça çıkan Milli Takımlar, her bir maçta başarı gösterdi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çarşamba akşamı EuroBasket 2025 A Grubu son karşılaşmasında Sırbistan’ı 95-90 yenerek gruptaki beşinci galibiyetini elde etti ve grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

BASKETBOLDA SIRBISTAN’A KARŞI İLK ZAFER

Bu maçta Alperen Şengün 28 sayı ve 13 ribaundla dikkat çekti, ayrıca Shane Larkin ve Cedi Osman da galibiyeti getiren önemli isimler oldular. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 yenerek tarih yazdı.

FİLENİN SULTANLARI ABD’Yİ DEVİRDİ

Filenin Sultanları böylece tarihleri boyunca ilk kez yarı finale yükselmekte başarısını gösterdi. Bu maçta Ebrar Karakurt 23 sayıyla öne çıktı. Milliler yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Son olarak, A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek elemelerde 3 puana başladı.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA GÜRCİSTAN’I GEÇTİK

Bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu iki golle sahne aldı ve maçı etkileyen isimlerden biri oldu. Diğer gol ise Mert Müldür’den geldi.