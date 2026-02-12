A Milli Takım A Ligi’ndeki Rakiplerini Belirledi

a-milli-takim-a-ligi-ndeki-rakiplerini-belirledi

UEFA ULUSLAR LİGİ 2026-2027 SEZONU KURA ÇEKİMİ YAPILDI

2026-2027 sezonu UEFA Uluslar Ligi’nde kura çekimi Brüksel’de gerçekleşti. A Ligi’nde yer alacak A Milli Takım’ın rakipleri belirlendi. 4. torbadan çekilen ay-yıldızlı ekip, A 1 Grubu’nda Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.

MİLLİ TAKIM’IN A LİGİ YÜKSELİŞİ

A Milli Futbol Takımı, B Ligi’nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile bulunduğu grubu 11 puanla tamamlayarak A Ligi’nde play-off oynama hakkı elde etti. Vincenzo Montella’nın yönetimindeki takım, play-off aşamasında Macaristan ile karşılaştı. İlk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, rövanşı deplasmanda 3-0’lık skorla kazanarak toplamda 6-1’lik galibiyetle A Ligi’ne yükseldi.

TURNUVA FORMATINA GÖRE MÜCADELE

A Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde boy gösterecek. Bu eşleşmelerin kazananları, 2027 Haziran’daki final turnuvasına katılma hakkı elde edecek. Ayrıca, B ve C Liglerindeki dört grup birincisi ile D Ligi’ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar otomatik olarak B ve C Liglerine düşecekken, C Ligi’nde dördüncü sıradaki en kötü iki takım D Ligi’ne geçiş yapacak. A Ligi’nin üçüncü sıradaki takımları ile B Ligi’nin ikincileri, B Ligi’nin üçüncüleri ve C Ligi’nin ikincileri iki ayaklı play-off mücadelesi verecek. C Ligi’ndeki en iyi iki dördüncü takım ile D Ligi’nin iki ikincisi de play-off oynayacak.

MAÇ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekildedir: 1 ve 2. maçlar 24-29 Eylül 2026, 3 ve 4. maçlar 30 Eylül – 6 Ekim 2026, 5 ve 6. maçlar 12-17 Kasım 2026, çeyrek finaller 25-30 Mart 2027 ve final ile üçüncülük maçı 9-13 Haziran 2027 tarihinde gerçekleştirilecektir.

