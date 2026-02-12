Zeydan Karalar ve 5 Kişinin Tahliyesine İtiraz Reddi

zeydan-karalar-ve-5-kisinin-tahliyesine-itiraz-reddi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile 5 kişinin tahliye edilmesine yönelik savcılığın yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Suç örgütü davası kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında geçtiğimiz günlerde bir mahkeme tahliye kararı vermişti. Kararın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının gerekçesini “yerinde bularak” itirazın reddine hükmetti. Bu karar doğrultusunda tahliyesi kesinleşen diğer 5 kişi ise Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş olarak belirlendi.

TAHİL NEDENİYLE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 kişinin tahliye kararlarına itirazda bulunmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.