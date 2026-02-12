Zeydan Karalar ve 5 Kişinin Tahliyesine İtiraz Reddi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile 5 kişinin tahliye edilmesine yönelik savcılığın yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Suç örgütü davası kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında geçtiğimiz günlerde bir mahkeme tahliye kararı vermişti. Kararın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının gerekçesini “yerinde bularak” itirazın reddine hükmetti. Bu karar doğrultusunda tahliyesi kesinleşen diğer 5 kişi ise Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş olarak belirlendi.

TAHİL NEDENİYLE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 kişinin tahliye kararlarına itirazda bulunmuştu.