Arda Güler’den Serhat Pekmezci Açıklamalarına Yanıt

İSPANYA’DA ARDA GÜLER’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İspanya’nın önde gelen kulüplerinden Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, sosyal medya platformundan açıklama yaparak gündemi değerlendirdi. Güler, kariyerinin başında birlikte çalıştığı scout olan Serhat Pekmezci’nin kendisi hakkında medyada yer alan iddialara yanıt verdi.

“SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU”

Arda Güler, sosyal medya paylaşımında, “Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim. İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum,” dedi.

“MOBBİNG İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI”

Serhat Pekmezci, Arda Güler’in Real Madrid’de mobbinge uğradığını öne sürmüştü. Pekmezci, “Real Madrid bir mega kulüp olmasına rağmen Arda Güler mobbing yaşıyor. Bana gelip şikâyet etmedi ama bunun olacağını biliyordum. Ona sabırlı olmasını söyledim,” şeklinde açıklama yaparak, “Orada Arda’yı kabullenemeyen bir grup var; ne yazık ki bunlar egosu çok yüksek oyuncular. Arda çok sabırlı ve bilinçli biri ama o bile artık ‘Neden hep ben?’ diye düşünerek isyan etmeye başladı,” ifadelerini kullandı.