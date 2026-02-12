Andrew Mountbatten-Windsor’un Epstein İddiasındaki Para Sırrı

Eski Kraliçe ve Kraliyet Ailesi üyelerinin, hapishanede hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’ın mağduru Virginia Giuffre’ye vereceği sus payını birlikte ödeyecekleri iddia ediliyor. Giuffre’nin, reşit olmadığı zaman diliminde Prens Andrew ile bir ilişki yaşadığı öne sürülüyor. Kraliçe’nin ortanca oğlu Andrew Mountbatten-Windsor, Giuffre’ye 2022 yılında ödemek üzere sus payı verilmesini istediği bildirildi.

AVANS ALDI

Mountbatten-Windsor, Giuffre’ye verilecek toplam 12 milyon sterlinlik bedenin ödemesi için Kraliyet Ailesi üyelerinden finansman sağladı. Bu meblağın 7 milyon sterlinlik kısmını Kraliçe Elizabeth’ten, 3 milyon sterlinlik bölümünü Prens Philip’in mülklerinden, geriye kalan 1,5 milyon sterlini ise o zaman Galler Prensi olan Kral 3. Charles’tan temin ettiği ifade edildi. Borcun yaklaşık 4 yıl önce alındığı belirtilirken, Mountbatten-Windsor’un İsviçre’deki dağ evini satarak borcunu kapatmaya çalıştığı fakat satışın borcu karşılamadığı gelen bilgiler arasında.

AİLE İÇİ YALANLAR

Buckingham Sarayı’ndan yapılan bir açıklamada, “Andrew, Epstein’le ilişkisini ailesine yalan söyleyerek gizledi. Giuffre’ye yapılacak ödeme için aile üyeleri bir araya geldi. Kraliçe, oğlunu çok sevmesi nedeniyle onun Kraliyet Ailesi’nden uzaklaştırılmasına izin vermek istemedi.” denildi. Prens Philip’ten gelen paranın sus payı olarak ödeneceğinin tahmin edilmediği de vurgulandı.

UNVAN KAYBI

Mountbatten-Windsor’un Epstein’le olan ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı belgelerde yer bulmuştu. Virginia Giuffre, genç yaşta Prens Andrew ile ilişkiye girdiğini öne sürmüş ve bu iddiaları yalanlayan Mountbatten-Windsor, ailesinin onurunu korumak için York Dükü dahil tüm unvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yıl sonunda artan baskılar sonucunda Kral Charles tarafından “Prens” unvanı da kendisinden alınmıştı.

KİRA TARTIŞMALARI

Mountbatten-Windsor’un 2003 yılından beri kaldığı malikaneye yapılan sembolik kirası ve mülkün halk tarafından vergilerle desteklenmesine dair kamuoyundaki tepkiler konsekansında konu parlamento gündemine gelmişti. Liberal Demokratlar lideri Ed Davey, “Royal Lodge’a dair paylaşımlar ışığında Kraliyet Mülkleri’nin incelenmesi gerektiğine katılıyor musunuz?” sorusunu yöneltmişti. Başbakan Keir Starmer ise, Kraliyet Mülkleri konusunda inceleme yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak, “Kesinlikle destekliyorum.” cevabını vermişti.

Mountbatten-Windsor, gelen baskılar neticesinde Windsor Kalesi’ndeki ikametini terk ederek Kral Charles’ın özel mülkü olan Sandringham Sarayı’nın arazisindeki bir çiftlik evine taşındı. Eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein ile olan ilişkisi gün yüzüne çıkmış, Ferguson’un yönettiği birçok vakıf ilgili ilişkisini iptal etmişti. Özellikle Ferguson’un, kendi kızlarını Epstein’ın özel adasına götürdüğü ifşa olmuş ve bu durumun ardından Sarah Vakfı kapanma kararı almıştı.