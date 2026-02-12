TFF Bahis Soruşturmasında 510 Kişiyi PFDK’ye Sevk Etti

TFF’DEN BAHİS SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu, yürütmekte olduğu bahis soruşturması çerçevesinde dikkat çeken bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmesine karar verilmiştir.” sözlerine yer verildi.

BİLGİLER ARASINDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Sevk edilen kişilerin listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. Galatasaray’ın kulüp doktoru Abdullah Yener İnce ile Fenerbahçe’nin tercümanı Saruhan Karaman, riske atan profesyoneller arasında bulunuyor. Bu durum, spor dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.