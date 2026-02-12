İran Müzakerelerinde Umut Verici Gelişmeler Bekleniyor

İran ile müzakerelere dair değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, “İran’la istediğim süre kadar konuşacağım” ifadelerini kullandı ve devamında “Bir anlaşma yapmak zorundayız. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanabilir. Anlaşma sağlanamaması İran için çok travmatik olur.” şeklinde konuştu. Ayrıca Trump, Nisan ayında Çin’i ziyaret edeceğini de duyurdu.

GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Kurulu’nu 19 Şubat’ta bir araya getirmeyi planladığı iddia ediliyor. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, Trump’ın daveti üzerine bazı devlet liderleri dahil olmak üzere en az 20 ülke heyetinin katılacağı toplantıda önemli konular ele alınacak.

MİLYARLARCA DOLARLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Toplantıda Trump’ın, Gazze’nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık bir finansman desteği açıklaması öngörülüyor. Ayrıca, Trump’ın Gazze için Uluslararası İstikrar Gücüne ilişkin detaylar vereceği ve bölgedeki istikrar için bazı ülkelerden binlerce askerin tahsisini duyuracağı bekleniyor.