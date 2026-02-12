İran Müzakerelerinde Umut Verici Gelişmeler Bekleniyor

İran ile müzakerelere dair değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, “İran’la istediğim süre kadar konuşacağım” ifadelerini kullandı ve devamında “Bir anlaşma yapmak zorundayız. Sanırım önümüzdeki ay bir anlaşma sağlanabilir. Anlaşma sağlanamaması İran için çok travmatik olur.” şeklinde konuştu. Ayrıca Trump, Nisan ayında Çin’i ziyaret edeceğini de duyurdu.

GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Kurulu’nu 19 Şubat’ta bir araya getirmeyi planladığı iddia ediliyor. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, Trump’ın daveti üzerine bazı devlet liderleri dahil olmak üzere en az 20 ülke heyetinin katılacağı toplantıda önemli konular ele alınacak.

MİLYARLARCA DOLARLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Toplantıda Trump’ın, Gazze’nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık bir finansman desteği açıklaması öngörülüyor. Ayrıca, Trump’ın Gazze için Uluslararası İstikrar Gücüne ilişkin detaylar vereceği ve bölgedeki istikrar için bazı ülkelerden binlerce askerin tahsisini duyuracağı bekleniyor.

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

