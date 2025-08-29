A Milli Takım, Çekya’yı yendi

EUROBASKET 2025 HEYECANI DEVAM EDİYOR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) kapsamında heyecan dolu anlar yaşanıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ikinci maçında Çekya ile karşılaştı ve mücadele Arena Riga’da gerçekleştirildi. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmayı 92-78’lik skorla kazanmayı başardı.

MİLLİ TAKIM İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın ilk periyodunu Çekya, etkili bir oyunla önde tamamladı. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını iyi değerlendiren A Milli Takım karşısında, Çekya dış atışlardan 6 isabet buldu ve ilk çeyreği 27-21 önde kapattı. Ancak ay-yıldızlılar, ikinci periyoda daha iyi bir başlangıç yaptı. Çekya’nın ilk sayısını bulmasına rağmen Türkiye, 14-0’lık bir seri yakaladı ve 16. dakikada 7 sayılık bir fark yakalayarak 35-28 öne geçti. Kalan bölümde gösterdiği performansla Türkiye, soyunma odasına 45-37’lik avantajla gitti.

KAZANAN TAKIM AY-YILDIZLILAR

Üçüncü periyotta, dış atışlarla skor bulmaya çalışan Çekya’ya Türkiye, Cedi Osman’ın skorer oyunu ile karşılık verdi ve farkı açarak son çeyreğe 72-62 önde girmeyi başardı. Dördüncü periyotta, Alperen Şengün’ün etkili performansıyla Türkiye, farkı 18 sayıya kadar çıkardı ve karşılaşmayı 92-78’lik skorla kazandı.

Millilerde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyete toplamda 60 sayıyla katkı sağladı. Alperen Şengün, maçta 23 sayısı, 12 ribaundu ve 9 asistiyle dikkat çekti.

RİZE’DE RAKİP: PORTEKİZ

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın saat 21.15’te Portekiz ile karşılaşacak. Müsabakanın yapılacağı salonun ismi Arena Riga olarak belirtilirken, karşılaşmanın hakemleri Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olarak belirlendi.

Türkiye’nin oyununa dair istatistikler ise şöyle: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2. Çekya’nın oyuncularının performansları ise Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2 olarak sıralandı.

İlk periyot sonucuna göre 21-27, devre sonunda 45-37 ve üçüncü periyot sonunda 72-62 skorları elde edildi. Beş faulle çıkan oyuncu ise 35.59’da Krejci (Çekya) oldu.