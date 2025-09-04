A Milli Takım Gürcistan’a Gidecek

2026 DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU BAŞLIYOR

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna bu akşam start veriyor. Milliler, E Grubu’nda Gürcistan ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlayacak ve İtalyan hakem Davide Massa tarafından yönetilecek. Grubun bir diğer karşılaşması ise Bulgaristan ile İspanya arasında gerçekleşecek ve saat 21.45’te başlayacak.

MAÇ PROGRAMI DETAYLARI

Türkiye’nin eleme grubundaki maç programı şu şekilde sıralanıyor:

Bugün, 19.00: Gürcistan – Türkiye

7 Eylül Pazar, 21.45: Türkiye – İspanya

11 Ekim Cumartesi: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim Salı: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım Cumartesi: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım Salı: İspanya – Türkiye

DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI BİLETLERİ İÇİN YARIŞ

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde yapılacak ve 48 takımın mücadele edeceği bu büyük organizasyona, Avrupa eleme maçları sonucunda 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayı sonlarında sona erecek Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası’na gitme hakkı elde edecek. Ek olarak, 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım sayesinde toplam 16 takım, play-off maçları ile son 4 bilet için mücadele edecek. Bu maçlar 2026’nın mart ayında oynanacak.

GÜRCİSTAN İLE TARİHİ RENKLER

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan ile 7. kez karşılaşacak. Türkiye, daha önceki 6 maçın 4’ünü kazanırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda Ay-yıldızlı ekip rakibine toplam 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

GEÇEN YILKİ MAÇ VE GÖLLER

Türkiye ve Gürcistan son olarak geçtiğimiz yıl Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki grup karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Dortmund’daki maçta Türkiye, rakibini 3-1 mağlup etti. Milli takımın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Gürcistan’ın tek golünü Mikautadze kaydetti.

MUHTEMEL KADROLAR

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.