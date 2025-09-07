A Milli Takım, İspanya’ya 0-6 yenildi

MAÇ SONUCU İSPANYA ÖNDE

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci mücadelesinde Konya’da son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, İspanya’nın 6-0’lık galibiyetiyle sona erdi. İspanya’nın gollerini 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres ve 22, 45+1 ile 57. dakikalarda Mikel Merino attı. Bu sonuçla İspanya, 2’de 2 yaparak E Grubu’nda 6 puanla liderliği elde etti. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla 3. sırada kalmış durumda. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’ın sahasında mücadele edecek. İspanya ise aynı gün Gürcistan’ı ağırlayacak.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Maçın başlangıç düdüğüyle beraber Türkiye, 1. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden yaptığı vuruşla gol fırsatı yakaladı, ancak kaleci Unai Simon bu şutu güçlükle kurtardı. 5. dakikada Uğurcan Çakır, İspanya’nın Nico Williams ile gerçekleştirdiği pozisyonu başarıyla önledi. 6. dakikada Pedri, ceza ayrında topla buluşarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22. dakikada Merino’nun şutu ile İspanya farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının sona ermesine doğru, 45+2. dakikada Merino bir gol daha bularak devreyi 3-0 kapattı.

İkinci yarıya Yunus Akgün’ün yerine Oğuz Aydın ile başlayan Türkiye, 53. dakikada Ferran Torres’in golüyle 4-0 geriye düştü. 58. dakikada Merino, hızlı gelişen bir atakta skoru 5-0 yaptı. 62. dakikada ise Pedri, yaptığı etkili atakla skoru 6-0’a getirdi.

İLK 11’LER VE TEKNİK DİREKTÖRLERİN SEÇİMİ

Türkiye’nin ilk 11’inde Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Montella, Gürcistan ile oynanan karşılaşmada olduğu gibi kadrosunda herhangi bir değişiklik yapmadı. Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun bulunuyordu. Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz ise kadroda yer almadı.

A Milli Takım’da Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İspanya ise, Bulgaristan karşısında sahaya sürdüğü 11 ile Türkiye maçına çıktı.

STADYUMDA YOĞUN İLGİ

A Milli Takım’ın İspanya ile oynadığı karşılaşmaya büyük bir ilgi oldu. Ay-Yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nı tamamen doldurdu. Birçok taraftar, bilet bulamadığı için statta yer alamadı.

DÜNYA KUPASI İÇİN BİLETLER DAHA ALACAK

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası’na katılacak 16 takım, Avrupa elemeleri sonucunda belirlenecek. Kasım’da sona erecek elemeler sonrası gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Kalan 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden katılacak 4 takım mücadele edecek. Play-off maçları ise 2026’nın mart ayında yapılacak.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım’ın İspanya maçı aday kadrosunda, Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır (kaleciler); Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik (savunma oyuncuları); Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan (orta saha oyuncuları); Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün (forvet oyuncuları) bulunuyor.

İSPANYA’NIN ADAY KADROSU

İspanya’nın kadrosunda ise Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad, kaleciler); Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, defans oyuncuları); Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Fermin Lopez (Barcelona, orta saha oyuncuları); Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como, forvet oyuncuları) yer alıyor.