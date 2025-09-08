A Milli Takım, İspanya’ya karşı kaybetti

MAÇIN SONUCU

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci mücadelesinde Konya’da son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu heyecan dolu mücadele, İspanya’nın 6-0’lık farkla galip gelmesiyle sona erdi. Konuk ekibin gollerini 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres ve 22, 45+1, 57. dakikalarda Merino kaydetti. Bu sonucun ardından İspanya, 2 galibiyetle E Grubu’nda liderlik koltuğuna oturdu. A Milli Takım ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’a konuk olacakken, İspanya da aynı gün Gürcistan’ı ağırlayacak.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğü ile birlikte heyecan dolu anlar yaşandı. 1. dakikada mücadele başladı. 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun uzak mesafeden yaptığı vuruş kaleci Unai Simon tarafından güçlükle kurtarıldı. 5. dakikada da Uğurcan Çakır, İspanya’nın atağında Nico Williams’ın vuruşunu başarılı bir şekilde engelledi. Ancak 6. dakikada Pedri’nin ceza yayı üzerinde buluştuğu topu plase vuruşla ağlarla buluşturmasıyla İspanya öne geçti. 8. dakikada Arda Güler’in ters topunu alan Kenan Yıldız ile Eren Elmalı’nın direğin yanından geçen vuruşu, eşitliği sağlamak için fırsatı kaçırdı.

22. dakikada, Merino’nun ceza sahasındaki organize hücum sonrası yaptığı vuruş skoru 2-0’a taşıdı. 26’da ise Kenan Yıldız’ın şutunu kaleci Simon kornere çeldi. İlk yarının sonlarına doğru 45+2’de Merino, Pedri’nin içeri çevirdiği topu tek vuruşla tamamlayarak farkı 3’e çıkardı. İkinci devre 46. dakikada başladı ve 53. dakikada Ferran Torres, İspanya’nın 4-0 yaparak durumu lehine çevirdi. Ardından 58’de Merino ikinci golünü atarak hat-trick yaptı. 62. dakikada ise Pedri, A Milli Takım’ın savunmasını hazırlıksız yakalayıp skoru 6-0’a getirdi.

İLK 11’LER VE DEĞİŞİKLİKLER

A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanan karşılaşmadaki ilk 11’i koruyarak sahaya şu futbolcuları sürdü: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu. Montella’nın yedekleri arasında Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yer aldı. Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Demir Ege Tıknaz ise kadroda bulunmadı. Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İspanya Milli Takımı da Bulgaristan maçındaki 11’i koruyarak sahada yer aldı. Teknik direktör Luis de la Fuente, takımıyla aynı kadroyu kullanarak İspanya’yı hazırladı.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

A Milli Takım ve İspanya arasındaki müsabakaya büyük bir ilgi vardı. Taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nu tamamen doldurdu. Birçok taraftar, bilet bulamadıkları için tribünlerde yer alamadı.

DÜNYA KUPASI’NA GİDEN YOL

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Avrupa’dan 16 takımın katılım hakkı kazanacağı elemeler sonucunda, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Son 4 bilet için ise toplam 16 takım mücadele edecek. Bu detaylar, önümüzdeki mart ayında gerçekleştirilecek play-off maçları ile netleşecek.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım’ın İspanya maçı için belirlenen aday kadrosunda kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır; savunmada: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik; orta sahada: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan; forvette: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün yer alıyor.

İSPANYA’NIN ADAY KADROSU

İspanya’nın 26 kişilik aday kadrosunda kaleciler: Unai Simon, David Raya, Alex Remiro; defans oyuncuları: Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo; orta saha oyuncuları: Rodri, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Aleix Garcia, Fermin Lopez; forvetler: Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Jorge de Frutos, Jesus Rodriguez bulunuyor.