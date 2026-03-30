A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hedefi Büyüyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Play-Off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçı kazanması durumunda Amerika’da gerçekleştirilecek olan 2026 Dünya Kupası’na katılacak ve 24 yıllık bekleyişine son vermiş olacak.

KUPA YOLUNDA RAKİPLER

Eğer A Milli Takım turnuvaya katılmayı başarırsa, grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. ESPN’de yayınlanan bir programda Türkiye’nin turnuvadaki durumu değerlendirildi.

Venezuelalı spor yorumcusu Alejandro Moreno, “Türkiye çok uzağımızda değil. Stüdyodan çıktığımızda Hartford caddelerinde bile korku uyandırıyor. Ve gerçekten bu turnuvada ev sahibi gibi olacaklar. Her yerde Türkler var. ABD, Türkiye’nin kendi evi gibi” açıklamasında bulundu.

Moreno, ABD’nin gruptaki en büyük rakibinin Türkiye olabileceğini söyleyerek, “Bu da ABD-Türkiye maçında avantajın kimde olduğunu ortaya koyuyor. Grupta ABD’nin en büyük rakibi Türkiye olacak. Avustralya ve Paraguay maçlarından tamamen farklı bir maç olacak. Türkiye’nin kadrosuna fark yaratan pek çok isim var. ABD savunmasını nasıl zorlayacaklarını birçok maçta gördük” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım’ın kadrosundaki yeteneklere dikkat çeken Moreno, “Amerika Birleşik Devletleri’nin grupta isteyeceği son takımın Türkiye olacağını söylemeniz gerekir. Kosova’yı her gün, bütün gün alırdın. Türkiye’nin Dünya Kupası oynamasının üzerinden uzun zaman geçti evet ama bu kez inanılmaz yetenekli bir jenerasyon yakalamış durumdalar” şeklinde konuştu.

Alejandro Moreno, Vincenzo Montella ile ilgili de “Belki de bulabileceğimiz tek zayıf noktaları bir İtalyan koçları olması. Montella benim için zayıf nokta” dedi.

A Milli Takım’ın hücum hattına vurgu yapan Gabriel Marcotti, “Adil olmak gerekirse, Türkiye muhtemelen İtalya’dan daha iyi hücum oyuncularına sahip; Arda Güler, Kenan Yıldız ve diğer seçenekler ama aynı zamanda üzerinizde baskı var” yorumunda bulundu.

