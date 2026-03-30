Turkcell Başkanı Şenol Kazancı’dan 5G Vizyonu Açıklaması

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, 5G sinyallerinin iletilmesi öncesinde şirket çalışanlarına yoğun çabaları için teşekkürlerini sundu ve onları kutladı.

TÜRKİYE’YE GURURLU 5G DENİMİ

Kazancı, Türkiye’ye sunacakları 5G deneyiminin önemine dikkat çekerek duyduğu gururu ve heyecanı paylaştı. Turkcell’in kuruluşundan bu yana Türkiye’nin iletişim ve teknoloji sektöründeki en büyük dönüşümlerin öncüsü olduğunu vurguladı: “32 yıldır attığımız her adımla, ülkemizin dijitalleşme serüvenine yön veriyoruz.”

Kazancı, geçmişlerini değerlendirirken, “Başarılarla dolu 32 yıllık geçmişimize baktığımızda, attığımız her adımın yalnızca şirketimizin büyümesine değil, ülkemizin dijitalleşme serüvenine de yön verdiğini görüyoruz.” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin rekabet gücü ve dijital bağımsızlık açısından büyük bir çağa geçiş yaptıklarını belirtti. Ayrıca, “Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz. 5G hamlesiyle haberleşme standartlarını yükseltmekle kalmıyor, Türkiye’nin sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda küresel rekabet gücünü perçinliyoruz.” dedi. 5G teknolojisiyle, sadece günümüz ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek; ülkenin geleceğini sağlam bir altyapı ile şekillendireceklerini kaydetti. Önemli destekleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na ve Turkcell Ailesi’ne teşekkürlerini iletti.

Turkcell çalışanlarına sürecin her aşamasındaki özverileri için teşekkürlerini sunan Kazancı, “Planlamadan uygulamaya, AR-GE’den saha operasyonlarına kadar, bu devasa dönüşümün tüm aşamalarında sergilediğiniz performans, her türlü takdirin üzerindedir.” dedi. Sergilenen disiplinin, teknik yeterliliklerin ve aidiyet duygusunun, Turkcell’in birlikte başarma kültürünün önemli bir yansıması olduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu adına tüm saygı ve minnet duygularını ileterek, 5G’nin hayata geçişinin yalnızca tamamlanmış bir hedef değil, daha büyük bir vizyonun başlangıç noktası olduğunu belirtti. Yeni yolculukta birlikte büyük başarılara imza atacaklarına inancını vurguladı ve çalışmalara katkıda bulunan herkese tekrar teşekkür etti. Turkcell ile birlikte 5G’nin ülkeye hayırlı olmasını diledi.