Yıldız Holding’te Mert Altınkılınç Gıda Grubu Başkanı Atandı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, gerçekleştirdiği açıklamada, “Sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, Yıldız Holding’in gıda ve uluslararası alanındaki uzun yıllar boyunca önemli sorumluluklar üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Mert Altınkılınç’ın liderlik kadromuzda bu kritikal görevi üstlenmesinden memnuniyet duymaktayım. Mert Altınkılınç’ın sahip olduğu deneyim ve birikimle, gıda alanındaki operasyonlarımızın daha bütüncül ve etkili bir şekilde yönetilmesine ve stratejik hedeflerimize katkı sağlamasına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GIDA GRUBU BAŞKANLIĞI KURULDU

Yıldız Holding, sürdürülebilir ve sağlam büyüme hedefleri doğrultusunda ve odaklanma stratejisi çerçevesinde, gıda alanındaki operasyonlarını daha bütüncül ve etkin bir yapıda yönetmek üzere Gıda Grubu Başkanlığı’nı kurma kararı aldı. Bu doğrultuda, 2005 yılından beri grup içerisinde başarılı görevlerde yer alan Besler CEO’su Mert Altınkılınç, Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı olarak atandı. Mert Altınkılınç liderliğinde oluşturulacak Gıda Grubu Başkanlığı ile Yıldız Holding’in gıda kategorisindeki operasyonlarının daha bütüncül bir yapı altında yönetilmesi ve stratejik önceliklerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Bu yeni yapı, üretimden tedarik zincirine, inovasyondan ihracata kadar olan süreçlerde entegrasyonun artırılmasını ve küresel pazarlarda rekabet gücünün daha da yükseltilmesini hedefliyor.

MERT ALTINKILINÇ’IN KARİYERİ

Mert Altınkılınç, Yıldız Holding’deki kariyerine 2005 yılında başlamış ve grup bünyesindeki farklı yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Teközel, Eksper Gıda ve İstanbul Gıda’daki önemli görevlerinin ardından pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Managing Director pozisyonuna atanmıştır. Bu dönemde, yeni pazarlara erişim sağlama, distribütör yapılarının geliştirilmesi ve çeşitli coğrafyalardaki operasyonel verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmuştur. 2022 yılından beri Besler CEO’su olarak görev yürütmekte olan Altınkılınç, güçlü marka portföyü ve çok kategorili yapısıyla şirketin stratejik dönüşümüne liderlik ederek, özellikle dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde ürün çeşitliliğinin artırılmasına ekibi ile önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, Donuk Fırıncılık Ürünleri operasyonunun Besler bünyesine entegrasyonu ve Kerevitaş’tan Besler’e dönüşüm sürecinde gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara öncülük etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Altınkılınç, aynı alanda yüksek lisans yapmış ve ardından ABD’de MBA eğitimini tamamlamıştır.