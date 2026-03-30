Etimesgut Belediyesi’nde Zimmet Suçu Operasyonu: 4 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Etimesgut Belediyesi üzerinden başlattığı operasyonda zimmet suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILAR YAPILDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada, “Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ve iştirak şirketi Etimkent A.Ş. hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle ‘Zimmet’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve 4 şüphelinin gözaltına alındığı” bilgisi verildi.

DEĞERLENDİRİLEN USULSÜZLÜKLER

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sayıştay Başkanlığı’nın 2025 yılı hesap ve işlemleriyle ilgili Etimesgut Belediyesi’ne yaptığı olağan denetimler sırasında aşevi, yemek alımı ve dağıtımına dair usulsüzlükler tespit edilmiş, bu doğrultuda düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet suçundan soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma kapsamında, sermayesinin tamamı Etimesgut Belediyesi’ne ait olan Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve kasa sorumlusu H.B. isimli şüphelilere yönelik olarak 30.03.2026 tarihinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tüm şüpheliler yakalanıp gözaltına alınmıştır.”

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, “Soruşturmanın seyrine ve sonucuna dair halkı bilgilendirmeye devam edilecektir” açıklaması yapıldı.

BAŞKAN BEŞİKÇİOĞLU’NDAN YANIT

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, gözaltılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktcioğlu, açıklamasında, “Belediyemiz tarafından daha önce Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayet üzerine yapılan soruşturma kapsamında sosyal yardım işleri müdürlüğü ve Etimkent A.Ş.’de bazı çalışanlarla ilgili gözaltı ve arama kararları alınmıştır. Bu konu, belediyemiz Teftiş Müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa intikal ettirilmiştir. Belediyemize yönelik herhangi bir siyasi operasyon yapılmadığını vurgulamak istiyorum. İncelemeler sonucunda, S.K. isimli personel görevden uzaklaştırılmıştır ve ilgili kamu duyurusu gerçekleştirilmiştir. Sürmekte olan adli süreçler belediyemiz tarafından izlenmektedir. İlerleyen zamanlarda detaylı bilgi kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

