MİT’in Sınır Dışında Yakaladığı Casus Önder Sığırcıkoğlu

Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni bir operasyona imza attı.

SINIR DIŞINDAKİ ÖNEMLİ YAKALAMA

MİT, 12 yıl boyunca firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında ele geçirdi. Operasyonun, Suriye istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildiği bildiriliyor.

KRİTİK BİR OLAYA İMZA ATTI

Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Esad rejimine teslim ettiği Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’un kaçırılmasında önemli bir rol oynamış ve bu süreçte Hüseyin Harmoush’un işkence sonucu hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

KİŞİ HÜRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına mahkum olmuş, ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etmişti.