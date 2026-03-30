Noa Lang’ın Ekvador Maçındaki Durumu Merak Ediliyor

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sağ el baş parmağında bir sakatlık yaşadı. Sakatlık nedeniyle bir operasyon geçiren Lang, sonrasında Hollanda milli takım kampına katıldı ve bu süreçte yeni gelişmeler meydana geldi.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, daha önce yaptığı açıklamada Noa Lang’ın Norveç’e karşı oynama ihtimalinin bulunmadığını duyurdu. Bunun üzerine teknik direktör Ronald Koeman da Norveç maçında Lang’a yer vermedi.

NOKTA ATILIYOR

Norveç karşılaşmasının ardından hazırlıklarına Hollanda’da devam eden milli takımda, Noa Lang’ın takımdan ayrı idman yaptığı bildirildi. Telegraaf’ın aktardığına göre, Lang’ın Ekvador ile oynanacak olan maçta sahada olması bekleniyor.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Hollanda ile Ekvador arasında gerçekleştirilecek hazırlık maçı, 31 Mart Salı günü saat 21:45’te başlayacak.