ExpoHunt 2026 için Doğa Tutkunları Buluşuyor

Doğa tutkunları ve sektör uzmanlarının dikkatle beklediği büyük etkinlik için geri sayım başladı. Av tüfekleri, outdoor ve doğa sporları alanında sayısız başarılı bayi toplantısı, festival ve organizasyona ev sahipliği yapan Torhan Event Office, saha deneyimini fuar alanına taşıyor. GeoExpo Fuarcılık iş birliğiyle hayata geçirilen ExpoHunt Antalya, sektörde yeni bir ticaret üssü kurma amacıyla katılımcılarla buluşmayı heyecanla bekliyor.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINDAN DOĞAN BİR VİZYON

Klasik fuar anlayışının ötesine geçmeyi hedefleyen ExpoHunt, “Sadece bir fuar değil, ticareti destekleyen bir platform” sloganıyla yola çıkıyor. Organizasyon ekibi, yıllar içinde düzenledikleri etkinliklerde sektördeki eksiklikleri gözlemleyerek, katılımcıların doğrudan sonuç odaklı iş birlikleri kurmasını sağlayacak bir yapı oluşturdu. Fuar, gerçek müşteri hedefli stratejisiyle katılımcı firmalara ve ziyaretçilere yüksek verim sunuyor.

TOBB GÜVENCESİ VE KURUMSAL GÜÇ BİRLİĞİ

Antalya, 30 Nisan – 03 Mayıs 2026 tarihleri arasında doğa sporları ve ticaretin merkezi konumuna gelmeye hazırlanıyor. Organizasyonun resmiyet ve güven ayağını, TOBB fuar yetki belgesine sahip GeoExpo Fuarcılık üstleniyor. Torhan Event Office’in sektörel uzmanlığı ile GeoExpo’nun profesyonel fuarcılık disiplini, ExpoHunt Antalya’yı uluslararası standartlarda bir çekim merkezi haline getiriyor.

SEKTÖREL İNOVASYON VE TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ

ExpoHunt Antalya’nın temelini oluşturan av ve atıcılık ekipmanları bölümü, Türkiye’nin bu alandaki üretim gücünü ve teknolojik gelişimini profesyonel bir platformda bir araya getiriyor.

CAMP&NATURE ÖZEL BÖLÜMÜ İLE KAPSAMLI İÇERİK

Hedef kitlesini genişleterek doğayı yaşam tarzı haline getiren herkes için ExpoHunt bünyesinde oluşturulan özel “Camp&Nature” bölümünde; kamp ekipmanları, modern ve fonksiyonel çözümler, karavan dünyası, özgürlüğü yollarda arayanlar için en yeni karavanlar ve deniz ve su sporları, mavi tutkunlarına özel donanımlar sergilenecek.

TİCARETİN YENİ MERKEZİ: ANFAŞ

Antalya’nın uluslararası ulaşım kolaylığı ve konaklama avantajları, ExpoHunt’ı yerli ve yabancı alım heyetleri için eşsiz bir nokta haline getiriyor. Akdeniz bölgesinin en büyük ve modern tesisi olan ANFAŞ Fuar Merkezi, bu büyük organizasyon için profesyonel bir ev sahipliği sunuyor.

30 Nisan – 03 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan ExpoHunt Antalya, nitelikli ziyaretçi kitlesi ve geniş ürün yelpazesi ile 2026 yılının en dikkat çeken organizasyonu olmaya aday.