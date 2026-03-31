Yıldız Oyuncudan Transfer Açıklaması Ve Gelecek Planları

Hollanda medyasına verdiği mülakatta yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte hissettiği şampiyonluk baskısını ve aldığı transfer tekliflerini değerlendirdi. Geleceği hakkında da önemli bir açıklama yaptı.

KOEMAN İLE GÖRÜŞMESİ

“Galatasaray’a gitmeden önce teknik direktör Ronald Koeman ile görüştüm. Bunun iyi bir adım olduğunu düşündü. Sonuçta önemli olan bol bol süre almanız. Galatasaray’da neyse ki durum böyle.”

STADYUMDAKİ ATMOSFER

“Dürüst olmak gerekirse Galatasaray’ın ne kadar inanılmaz derecede büyük olduğuna da şaşırdım. Bunu elbette biraz biliyordum. Ancak bir kez orada oynamaya başladığınızda, gözlerinize inanamıyorsunuz. Gerçekten devasa bir kulüp. Yaklaşık 30 milyon taraftarı var, düşünebiliyor musunuz? Ve stadyumda öyle bir gürültü oluyor ki, bu normal değil. ”

İlk kez orada oynayan birçok oyuncunun, örneğin Liverpool’daki oyuncuların, bu gürültüden gerçekten etkilendiğini belirtti. “Juventus maçında Koopmeiners da çılgına dönmüştü.”

OSIMHEN, SANE VE OKAN BURUK

“Galatasaray’daki seviye, Dünya Kupası’nda yer bulmak için yeterli olmalı bence. Galatasaray bir süredir gözden düşmüş yıldızların sığınağı olmaktan çıktı. Victor Osimhen daha 28 yaşında, Leroy Sané 29 yaşında. Gerçekten en üst düzey oyunculara sahibiz. Saha içinde özgürlük benim için çok önemli. Okan hocam da bana sahadaki o özgürlüğü çok iyi şekilde veriyor.”

G.SARAY’DA GİDECEK Mİ?

“Evet, milli takım teknik direktöründen çok fazla güven duyuyorum. Ama kendime de güveniyorum; her zaman böyleydim. Çocukluğumdan beri böyleyim. Öncelikle Hollanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu hedefleyelim. Sonra ne olacağına bakarız.”

NAPOLİ VE CONTE ÜZERİNE DÜŞÜNDÜKLERİ

"Napoli de elbette çok büyük bir kulüp. Ve ben hâlâ İtalya'da da başarılı olabileceğime inanıyorum. Çoğu zaman kanat oyuncularıyla hiç oynamıyorduk, bu yüzden benim için bu durum üzücüydü. Çünkü görevlerimi yerine getirmek istemediğimden falan değildi. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yaptım. Bazen uyum sağlanamıyor, ama bu deneyim benim için çok öğretici oldu. Ve kesinlikle pişman değilim: Conte gibi büyük bir teknik direktör seni istiyorsa, gidersin."

DÖVME TALEPLERİ

“Diego Maradona’yı da ekletmeyi düşünüyorum. Belki de Michael Jackson’ı. Onun da hayranıyım. Hâlâ bolca yerim var çünkü üst bacağım da duruyor.”